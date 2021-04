Zhang presto a Milano, quale futuro per l’Inter? Un’ipotesi su tutte – Sky

Zhang sta per tornare in Italia dopo molti mesi di assenza (vedi articolo). Non solo un viaggio di piacere per il presidente nerazzurro perché i discorsi da affrontare sono tanti, tra i quali il futuro di San Siro ma soprattutto quello dell’Inter. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – avanza un’ipotesi

IPOTESI – Steven Zhang tornerà presto in Italia, dove ci saranno molti discorsi da affrontare, tra i quali San Siro e il futuro dell’Inter: «Intanto Beppe Sala ha detto che vorrebbe conoscere la realtà futura dell’Inter (vedi articolo). Zhang tornerà presto, una volta che sarà tornato affronterà il discorso futuro. L’ipotesi più probabile è quella di un prestito che permetta a Zhang di liquidare LionRock e poi chiudere le altre pendenze e chiudere la stagione in maniera serena. Poi ci sarà da capire come impostare la prossima stagione».