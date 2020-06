Zhang patteggia: no deferimenti, solo multa. Diatriba Dal Pino-Marotta

Condividi questo articolo

Steven Zhang patteggia dopo le dure parole nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino (vedi articolo). Secondo il “Corriere dello Sport”, il presidente dell’Inter andrà incontro solo a una multa. All’orizzonte, però, potrebbe esserci una nuova diatriba con l’amministratore delegato sport Marotta

VICENDA CONCLUSA? – Steven Zhang pronto a patteggiare a tre mesi dalle dure accuse mosse a Paolo Dal Pino. Secondo il quotidiano romano, l’indagine aperta dalla Procura della FIGC è destinata ad concludersi senza un deferimento per il presidente dell’Inter. Per lui, in arrivo comunque una multa. Nelle prossime ore l’esito della relativa istruttoria verrà comunicato alla Procura del CONI, passaggio prodromico alla conclusione della vicenda. Viene però segnalato un possibile nuovo scenario, con Giuseppe Marotta protagonista. Cambia il protagonista nerazzurro al centro di una diatriba col presidente della Lega Serie A? Possibile infatti che tra l’AD Sport nerazzurro e Dal Pino la vicenda finisca in tribunale, al di fuori del ramo sportivo.

Fonte: Corriere dello Sport