Zhang, oggi giornata di incontri in sede: domani visita ad Appiano – Sky

VISITA PRE MATCH – Steven Zhang è in Italia, dove ha delle precise missioni di compiere (vedi articolo), oltre a quella scudetto. Il presidente dell’Inter domani sarà ad Appiano Gentile: «Oggi è in programma una giornata di incontri in sede. Zhang ha già visto il management e ha salutato tutti i dirigenti. Domani sarà ad Appiano Gentile, dove saluterà la squadra prima della partenza per Crotone. E’ un momento importante perché Zhang ha sempre vissuto questa sua esperienza all’Inter in maniera vicina anche se distante. C’è un prestito ponte che va messo dentro i conti della società. A campionato finito ci sarà l’incontro con la parte sportiva e lì sarà un po’ uno spartiacque importante per capire i programmi futuri», queste le parole di Andrea Paventi.