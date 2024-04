Zhang non molla l’Inter: definito il piano! Fiducia con Oaktree

Zhang non vuole mollare l’Inter e pone molta fiducia nel trovare un accordo col fondo Oaktree. Il patron cinese ha già un’idea per restare al timone.

IL PIANO − Steven Zhang non vuole assolutamente mollare l’Inter. Il patron cinese, infatti, sta lavorando notte e giorno per trovare un accordo col fondo americano Oaktree. Zhang è ottimista e ha parecchia fiducia di chiudere entro la fine di maggio. Come riferisce Sport Mediaset, il piano non è quello di rimborsare la maxi-cifra di 375 milioni di euro, bensì rinnovare il prestito per uno-due anni. In questo caso, il tasso di interesse, attualmente al 12%, salirebbe. Il fondo americano sta apprezzamento la politica di risanamento del club da parte di Zhang e la faccenda legata allo stadio potrebbe avere un ruolo importante.