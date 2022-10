Zhang: «Nessun investitore, Inter non in vendita! Concentrati sulle vittorie»

Zhang è stato intercettato dopo il fischio finale di Inter-Viktoria Plzen, sfida della quinta giornata della fase a gironi di Champions League andata in scena a San Siro e che ha decretato la qualificazione agli ottavi della squadra di Inzaghi. Il presidente nerazzurro ribadisce di non voler vendere il club (vedi articolo) ed esalta i risultati finora ottenuti. Di seguito il suo intervento a Prime Video

RISULTATI – Steven Zhang parla così al fischio finale di Inter-Viktoria Plzen: «Siamo l’Inter, siamo sempre sul mercato, soggetti a tanti rumors. Ma noi dobbiamo soltanto concentrarci su noi stessi e posso assicurare che non stiamo parlando con nessun investitore e il club non è in vendita. Da quando sono presidente di questo club e da quello che avete visto negli scorsi sei anni, siamo concentrati sulle vittorie sia in campo che fuori. Quello di stasera è un altro grande risultato, una prova del lavoro che stiamo svolgendo tutti insieme. Ed è un qualcosa che i nostri tifosi nemmeno immaginavano sei anni fa».