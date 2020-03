Zhang: “Juventus-Inter, proposta moralmente sbagliata. Parole mai troppe”

Arrivano altre parole di Steven Zhang sull’emergenza Coronavirus e sulla polemica con Dal Pino. Il presidente dell’Inter è tornato sul match riviato contro la Juventus e sul contenimento del virus. Ecco le sue parole da Londra, riportate da “Ansa”

MORALMENTE SBAGLIATO – Continuano ad arrivare parole da Londra in occasione dell’ “FT Business of Football Summit”. Dopo le parole di Steven Zhang in mattinata (vedi qui) e di Andrea Agnelli (vedi qui), il presidente dell’Inter ha proseguito: “Le parole non sono mai troppe quando di mezzo c’è la tutela della salute pubblica. Quando ci è stato proposto di posticipare la partita (contro la Juventus, ndr) di un solo giorno, da un punto di vista morale ho ritenuto che fosse completamente sbagliato”.

CINA ESEMPIO – Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha poi proseguito parlando della gestione del virus da parte della Cina e delle misure del governo italiano: “Chiunque ha potuto vedere come le procedure (di contenimento del virus) messe in atto in Cina siano state di successo. Ritengo che la sicurezza e la tutela della sanità pubblica siano la cosa più importante. Non ci possono essere compromessi in questo senso. E le nuove misure adottate dal governo italiano vanno in questa direzione”.

