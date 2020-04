Zhang Jindong lancia il Suning Spirit: “Lasciamo crescere le generazioni”

Zhang Jindong, proprietario di Suning nonché dell’Inter, ha usato il canale ufficiale Twitter della sua azienda per lanciare un messaggio. Ecco cosa ha voluto dichiarare in questo momento di grande difficoltà per tutto il mondo.

MESSAGGIO DI SPERANZA – Zhang Jindong, patron di Suning e dell’Inter, si esprime: “Lasciamo che le giovani generazioni crescano con gli allenamenti, e creano valori dalla loro crescita. Lasciamo che si identificano e rompano le proprie barriere, così cresceranno tremendamente e rapidamente”.

#SuningSpirit "We'll let the young generations grow from training, and create value from their growth. Let them identify and break their own barriers, and they'll grow tremendously and rapidly." Zhang Jindong, Chairman of @SuningHoldings pic.twitter.com/Zryhkq3giM

— Suning International (@suning_int) April 14, 2020