Zhang in Italia accende il mercato Inter: per Dybala forbice esigua! − SM

L’arrivo di Zhang a Milano apre importanti scenari per quanto riguarda il mercato dell’Inter. La situazione più calda è quella legata a Dybala, le parti sono vicinissime

COUNTDOWN PARTITO − Con l’approdo di Steven Zhang in Italia, il mercato dell’Inter è pronto a decollare. Primo fra tutti l’affare Paulo Dybala. Tra l’Inter e il giocatore, il quale ha avuto nelle scorse ore anche una cena con il Tucu Correa, si sta per arrivare all’intesa definitiva. La distanza è di appena un milioni di euro, l’impressione – secondo i colleghi di Sport Mediaset – è che a 7 milioni arriverà la fumata bianca. Mancano, dunque, gli ultimi dettagli per il colpo Joya. Attesa trepidante per i tifosi nerazzurri.