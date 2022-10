Zhang: «Inter in vendita? Non lo è, voci in giro da 2-3 anni! No contatti»

Zhang ha parlato a margine della vittoria dell’Inter contro il Viktoria Plzen per 4-0. Il presidente ha ribadito la sua ferrea volontà di rimanere alla guida del club

SOLO SPECULAZIONI − Steven Zhang, ai microfoni di Mediaset, ha ribadito la volontà di non voler cedere il club: «Inter in vendita? Sono 2-3 anni che la società è al centro di queste voci. Non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente».