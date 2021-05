Zhang: «Inter, momento speciale. Scudetto? Capito sin da subito»

Steven Zhang dopo Inter-Udinese 5-1, ultima di campionato, ai microfoni di “Dazn” ha parlato della vittoria dello scudetto e del percorso di tutta la squadra, compresa la società

SCUDETTO – Steven Zhang dopo Inter-Udinese 5-1, ai microfoni di Dazn ha parlato così: «È un momento speciale per tutto quello che abbiamo vissuto in questi cinque anni. È bellissimo poter condividere tutto questo con i nostri tifosi. Quando ho capito che potevamo vincere lo scudetto? L’ho capito dal primo allenamento, ne ho parlato pure con qualcuno. Poi ho visto la partita contro la Juventus in inverno e ho notato una squadra pronta per arrivare alla vittoria del campionato così come poi è stato. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in società, avevo l’obiettivo di portare a casa un trofeo e lo abbiamo fatto. Voglio condividere con loro questa vittoria».