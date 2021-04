Zhang in Italia sì ma quando? La notizia del viaggio del Presidente dell’Inter da Nanchino a Milano è ancora avvolta nel mistero per via della stringenti norme in periodo di Covid-19. Di seguito quanto appreso dal giornalista Vanni

NORME DI VOLO – Si aspetta solo la data del volo ma in realtà c’è ancora qualche ostacolo al viaggio da Nanchino a Milano del Presidente Steven Zhang (vedi articolo). Ovvio si faccia riferimento alla situazione pandemica, in particolare al protocollo da rispettare in tempi di Covid-19 negli spostamenti internazionali. Pertanto “Inter e Suning lavorano con autorità italiane e cinesi per capire se sia possibile portare in Italia Zhang senza obblighi di quarantena, sottoponendolo a tamponi alla partenza e all’arrivo. In Cina sono stati vaccinati prima gli Under-60: è probabile che fra questi ci sia Zhang Jr. Spiego meglio: l’obiettivo è che Zhang possa fare avanti e indietro Cina-Italia-Cina senza dovere fare lunghi periodi di isolamento né a Milano né a Nanchino al rientro, grazie ai tamponi. Si può fare? Inter e Suning sono in contatto con le autorità dei due Paesi”. Questo il punto della situazione fatto attraverso il proprio account Twitter da Franco Vanni – giornalista del quotidiano “La Repubblica” – vicino all’ambiente Inter.