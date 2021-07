Zhang: «Inter e Lenovo storia di successi, lavoriamo per il futuro»

Steven Zhang ha partecipato oggi alla conferenza stampa per presentare la partnership tra Inter e Lenovo, il cui marchio compare sulla nuova maglia dell’Inter. Le parole del presidente riportate da “Calcio & Finanza”.

GRANDE OPPORTUNITA’ – Zhang sostiene che l’accordo tra Inter e Lenovo possa rappresentare una grande opportunità per i nerazzurri: «Siamo felici di avere Lenovo come Technology Partner sul retro della nostra nuova bellissima maglia, la prima con lo scudetto sul petto dopo tantissimi anni di attesa. E’ un onore e una grande soddisfazione per noi poter annunciare questa partnership. L’innovazione tecnologica è sempre la nostra parola chiave, è fondamentale per noi entrare in contatto con le nuove generazioni. E questa partnership rappresenta una grande opportunità per continuare a lavorare in questa direzione. Lenovo e Inter hanno una ricca storia di successi e una visione ambiziosa per il futuro. Siamo orgogliosi di consolidare questo rapporto. Congratulazioni a tutti noi e forza Inter e forza Lenovo».