Zhang è attivo su Milano e solo in un secondo momento lo sarà ad Appiano Gentile. Come riportato da Andrea Paventi – giornalista di ‘Sky Sport’ – a “Campo Aperto” su Sky Sport 24, i piani del Presidente dell’Inter seguono uno schema ben preciso

PIANI NERAZZURRI – Il Presidente Steven Zhang è già in azione a Milano, dove l’obiettivo all’ordine del giorno è rimettere a posto le casse societarie e solo dopo pianificare il futuro nerazzurro. Pertanto, queste sono le ore per discutere i piani di rifinanziamento e abbattimento parziale del debito. Argomento più legato alla proprietà Suning che alla società Inter, in realtà. Solo in un secondo momento si affronteranno gli altri argomenti. Quando avrà senso parlare con gli amministratori delegati, gli uomini-mercato e ovviamente Antonio Conte, entrando nel dettaglio. Quando? Dopo aver raggiunto l’obiettivo Scudetto, che è l’unico pensiero ad Appiano Gentile. Dove l’Inter lavora sotto la pioggia agli ordini di Conte. Non sono previsti stravolgimenti contro il Crotone, neanche a livello di formazione (vedi articolo). Prima lo scudetto, poi sarà possibile affrontare i discorsi relativi al futuro. E se domani avverrà il primo incontro tra Zhang e Conte (vedi articolo), l’argomento non potrà che essere quello tricolore. Weekend decisivo?