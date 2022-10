Zhang dice no alla cessione Inter ma verità un’altra! Advisor attivi − CdS

Anche all’Assemblea dei soci e durante la conferenza stampa di fronte ai giornalisti, Zhang ha ribadito la sua volontà di non cedere l’Inter. Ma nel dietro le quinte, si sta girano qualcos’altro

ALTRA VERITÀ − Sia all’Assemblea dei soci che subito dopo in conferenza stampa all’Hotel Parigi davanti ai media, Steven Zhang ha ribadito una cosa: l’Inter non è in vendita. La verità è però un’altra, ossia quella che gli advisor rimangono attivi alla ricerca di nuovi investitori. Come ha riportato anche l’agenza Reuters, sono due i soggetti interessati al club, ed entrambi sono di stampo statunitense. La sensazione è che l’Inter sarà rilevata da un consorzio in stile Chelsea, sotto la regia di Raine Group. Inoltre, la stessa Oaktree, il fondo che ha consegnato all’Inter 250 milioni di euro da ripagare entro il 2024, sta cercando in giro soggetti interessati a rilevarne il debito. La preoccupazione è che passati questi due anni Zhang decida di estirpare il suo debito lasciando il club proprio nelle mani del creditore statunitense.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno