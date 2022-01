Zhang di nuovo in sede con la dirigenza dell’Inter. Arriva anche Ausilio – IN

Zhang inizia la sua settimana italiana con il primo incontro in sede con la dirigenza nerazzurra. Dopo la vittoria sulla Lazio in Serie A e prima della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, l’occasione è buona per fare il punto della situazione. Di seguito gli aggiornamenti del nostro inviato

NUOVO SUMMIT – Il Presidente Steven Zhang in questo momento si trova in sede, dov’è stato raggiunto dal management dell’Inter per riprendere probabilmente i discorsi lasciati in sospeso dopo il primo incontro dell’anno (vedi videonotizia). Come riportato da Roberto Balestracci, inviato di Inter-News.it presso la sede nerazzurra, il vice-Direttore Sportivo Dario Baccin è stato tra i primi a presentarsi nel pomeriggio. Già prima delle ore 15:30. Circa un’ora dopo è sopraggiunto anche il Direttore sportivo Piero Ausilio, che dopo meno di un quarto d’ora è andato via proprio in compagnia del vice Baccin. In queste ore in casa Inter si sta pianificando la strategia migliore per il mercato di gennaio ma non solo. La testa è soprattutto a Inter-Juventus, finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì sera a San Siro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti dalla sede.