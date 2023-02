Zhang, i creditori fanno sul serio: nel mirino anche le quote Inter – CF

I creditori di Steven Zhang (vedi articolo) sono pronti a mettere nel mirino anche le sue quote nell’Inter. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la China Construction Bank Asia vorrebbe inoltre la cancellazione della delibera con cui il club avrebbe accettato di non versare lo stipendio al presidente

SI FA SUL SERIO! – Ammonta a oltre 300 milioni di dollari il debito che Steven Zhang non avrebbe ripagato alla China Construction Bank Asia. E ora i creditori potrebbero rifarsi proprio sulle quote dell’Inter. Dal momento che il numero uno nerazzurro non risulta avere beni né immobili in Italia, i creditori sono pronti a rifarsi sugli asset di Zhang. In base alle stime dell’accusa, lo stipendio da presidente del club ammonterebbe a 914mila euro e l’Inter avrebbe rinunciato ufficialmente a corrispondere questo compenso al numero uno. Un atto – secondo l’accusa – per ostacolare i creditori. Che sono pronti anche a rifarsi sulle partecipazioni nella società.

Fonte: Matteo Spaziante, Calcio e Finanza