Zhang arrivato in sede Inter: a breve l’incontro tra Inzaghi e la dirigenza

Zhang è arrivato in questi minuti nella sede dell’Inter dove a breve incontrerà la dirigenza e mister Simone Inzaghi per programmare la nuova stagione.

SUMMIT – Steven Zhang è appena arrivato in sede dove a breve incontrerà i dirigenti dell’Inter e Simone Inzaghi per un summit di mercato, e dunque per programmare la nuova stagione dopo quanto di buono fatto in quella passata. Si parlerà soprattutto di mercato dopo la grande stagione disputata quest’anno. L’obiettivo in vista della prossima stagione sarà quella di tornare a lottare per lo scudetto, senza dimenticare però il percorso in Champions League. Proprio per questo motivo, sarà decisivo l’intervento della dirigenza sul mercato e in tutte le zone del campo. Al suo arrivo, il presidente Zhang ha salutato i giornalisti presenti senza rilasciare dichiarazioni. Attesi anche i dirigenti e l’allenatore.