Zhang arrivato a Milano! Vuole seguire l’Inter da vicino: i dettagli

Zhang è arrivato questa sera a Milano. Il Presidente nerazzurro, come riporta Marco Barzaghi su Twitter, ha deciso di sbarcare in Italia nel momento decisivo della stagione dell’Inter. Di seguito i dettagli riportati dal giornalista

VICINO ALLA SQUADRA – Gli ultimi mesi sono stati tremendi a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche Steven Zhang è stato costretto ad allontanarsi per un periodo dall’Inter, ma questa sera è tornato a Milano. Il Presidente vuole seguire da vicino le attività della prima squadra, in vista della semifinale di Europa League. La società nerazzurra, dunque, si stringe attorno ai propri tesserati per raggiungere il grande obiettivo. Di seguito il tweet di Barzaghi.