Zhang all’Inter per forza! Problema con banche cinesi nuovo freno per la cessione – TS

L’idea di Steven Zhang è quella di cercare soci di minoranza per immettere liquidità nel club e in futuro eventualmente vendere la società. Ma come specificato questa mattina da Tuttosport, il lodo con le banche cinesi è un altro freno per una possibile cessione del club.

ALTRO FRENO – Come già noto, una serie di banche cinesi vogliono attaccare parte del patrimonio personale di Steven Zhang per recuperare i 250 milioni di prestiti non restituiti così negli ultimi giorni è stata presentata un’istanza al Tribunale di Milano per annullare la direttiva del cda dell’Inter dove si stabilisce che Steven Zhang non recepisca compensi. Questo chiaramente rappresenta un nuovo freno per un’eventuale cessione del club perché in caso di vendita, c’è il rischio che i giudici pignorino parte dei ricavi di Suning.

VOLONTÀ ZHANG – Il numero uno dell’Inter da tempo è alla ricerca di un nuovo possibile socio (solido) a cui cedere una quota di minoranza per immettere liquidità nel club e poter ripagare così il prestito di Oaktree. Con la consapevolezza, chiaramente, di passare totalmente la mano qualora dovesse pervenire un’offerta ritenuta congrua. La valutazione importante del club, però, scoraggia possibili nuovi compratori: 1.2 miliardi di euro. Una stima che sicuramente prende spunto dalla recente vendita del Milan. Nonostante l’interesse di diverse società, nessuno ad oggi si è avvicinato davvero a quanto richiesto da Suning. Intanto, però, i tifosi ribadiscono la loro volontà (vedi protesta).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna