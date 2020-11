Zhang: “Abbiamo scelto Conte per queste qualità! Inter, ecco i nostri obiettivi”

Steven Zhang Inter

Zhang spazia su tutti gli argomenti nel corso dell’Assemblea dei Soci. Non solo l’Inter di oggi, ma anche quella di ieri e di domani. Nel discorso del Presidente sono importanti le parole riferite ad Antonello e Marotta, ma anche a Conte. Si riparte da qui. Di seguito un ampio estratto delle dichiarazioni di Zhang riprese dal sito dell’Inter

CALCIO BUSINESS – Lungo intervento del Presidente Steven Zhang a completamento dell’Assemblea dei Soci dell’Inter, che si è aperta con l’approvazione dell’ultimo bilancio (vedi comunicato). Il numero uno della società nerazzurra mostra vicinanza ai tifosi interista e promette ulteriori investimenti, prima puntualizza lo scenario attuale: «La crisi economica prodotta dalla pandemia ha colpito particolarmente l’industria del calcio accelerando gli effetti di alcuni problemi al suo interno. Il modello di business del calcio è rimasto per anni immutato ed è ostacolato da un’asimmetria evidente che ne mina la sostenibilità economica. I club sostengono rischi imprenditoriali ed elevatissimi costi di gestione, ma di contro non hanno controllo sui ricavi, gestiti da terze parti e disciplinati da regolamenti rigidi. Il quadro si aggrava considerando le difficoltà delle aziende sponsor che investono nel calcio e alle mancate revenue da stadio. La Governance del calcio a tutti i livelli sta lavorando su temi cruciali per garantire all’industria un futuro sostenibile: 1. una modernizzazione del sistema che assegni più potere ai Club; 2. l’evoluzione delle competizioni internazionali».

PASSATA STAGIONE – Zhang conferma la fiducia negli Amministratori Delegati: «In questo scenario così complicato e incerto – grazie all’impegno e al supporto del Gruppo Suning – continua a crescere il valore economico e la solidità del Club. Anche nella stagione passata, l’Area Corporate guidata dal nostro CEO Alessandro Antonello, ha confermato risultati di rilievo, nonostante il devastante impatto della pandemia globale che ha inciso drammaticamente nel secondo semestre. Il fatturato è rimasto stabile rispetto all’anno precedente. Questo risultato è prova dell’efficacia della visione globale e della strategia del Club. […] L’Area Sportiva, guidata dal CEO Giuseppe Marotta, ha ottenuto risultati molto positivi nel corso della passata stagione. All’inizio dell’anno scorso ci eravamo posti un obiettivo ambizioso: iniziare a mettere solide basi per costruire una Nuova Era che in maniera graduale deve riportare l’Inter alla vittoria. L’obiettivo della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente, con senso di appartenenza e spirito di sacrificio. Poi provare a ridurre il gap con i nostri competitor».

EFFETTO CONTE – Non manca il pensiero di Zhang per l’allenatore Antonio Conte: «In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader. I calciatori hanno dimostrato il massimo della dedizione e dello spirito di sacrificio richiesto. Il campionato si è dovuto drammaticamente interrompere per tre mesi. Il lockdown ha rappresentato una difficoltà immensa per tutti i club, ancora di più per quelli impegnati in un percorso di costruzione e di crescita. Il cambiamento richiesto da subito ha portato evidenti risultati. Abbiamo conquistato il secondo posto in Campionato che ci ha garantito per il terzo anno consecutivo la qualificazione in Champions League. Al termine di un percorso faticoso ed entusiasmante, abbiamo disputato una finale europea dopo dieci anni. Questo è il livello a cui l’Inter deve sempre competere. E sappiamo anche che questo risultato non deve essere mai dato per scontato».

OBIETTIVI AZIENDALI – Zhang conclude il suo intervento rassicurando i tifosi nerazzurri sul futuro: «Abbiamo lottato per questo nei 4 anni dall’arrivo di Suning. La Vittoria sul campo è l’obiettivo per cui l’Inter deve sempre lottare, per il Club e per i suoi straordinari tifosi. Siamo sicuri che la stagione scorsa ha posto le basi su cui possiamo costruire il successo del Club e assicurare un grande futuro a noi e a tutta la famiglia nerazzurra. Gli obiettivi per questa stagione sono gli stessi: continuare a crescere e stabilizzarsi continuando il nostro percorso. Finché vediamo crescita positiva sappiamo che siamo sulla strada giusta. La pandemia avrà sicuramente il suo impatto per tutto questo anno e probabilmente anche su tutto il prossimo ciclo. Ma il Club si sta preparando per il lungo periodo. La nostra priorità oggi rimane quella di tutelare la sostenibilità e stabilità della nostra performance sportiva e aziendale. Abbiamo dimostrato di saper affrontare gli ostacoli lungo il nostro cammino e continueremo a farlo anche in futuro, in un’ottica costruttiva e con la convinzione di essere sulla strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi. La nostra Inter è internazionale, coraggiosa, coinvolgente, innovativa e performante. Vincere, ispirare e fare divertire i cuori di milioni di persone – è la nostra missione, oggi e per sempre. State al sicuro, Forza Inter, sempre!».

Fonte e link dell’intervento completo: Sito ufficiale [Inter.it]