Zhang a Milano, tutto pronto per il rientro all’Inter: riecco l’auto del Presidente

Zhang fa rientro a Milano dopo il viaggio di lavoro negli Stati Uniti d’America via Nanchino. Il Presidente dell’Inter non si è ancora visto pubblicamente ma Inter-News.it può confermare che nella sede nerazzurra si stanno ultimando i preparativi per riaccoglierlo

TUTTO PRONTO – L’Inter entra nella fase più calda del suo pre-mercato. La FIAT 500 Abarth nerazzurra del Presidente Steven Zhang è già in Viale della Liberazione a Milano. Il tanto atteso rientro del numero uno del Club è la notizia del giorno. Zhang non si è ancora visto negli uffici societari ma è solo una questione di ore. Forse minuti. Come raccolto da Roberto Balestracci, inviato di Inter-News.it presso la sede nerazzurra, l’arrivo dell’automobile utilizzata da Zhang in centro a Milano anticipa quello del diretto interessato. Seguiranno aggiornamenti.