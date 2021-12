Zhang a Los Angeles per trattare la cessione dell’Inter: 3 gruppi interessati – CdS

Zhang non è a Milano né a Nanchino, a quanto pare. O comunque per qualche giorno ha lasciato la Cina per gli USA. Il Presidente dell’Inter, secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport, è in missione per trovare un nuovo acquirente a stelle e strisce

INTER STATUNITENSE – Fallita la trattativa con BC Partners, nell’ultimo anno la banca d’affari statunitense con mandato di Suning ha continuato a proporre a vari soggetti l’acquisto delle quote azionarie dell’Inter, non solo la minoranza. La decisa accelerazione risale a quest’ultimo mese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, nell’articolo a firma Pietro Guadagno, i gruppi interessati ad acquisire la maggioranza dell’Inter sono tre, ma in prima fila c’è quello guidato da Daniel Straus, che è in vantaggio su altri due non ancora individuati. Anzi, stavolta i discorsi sono avanzati a tal punto che il Presidente Steven Zhang sarebbe volato a Los Angeles per incontrare di persona le controparti. I dati in possesso finora sono già sufficienti per avanzare un’offerta, ma resta da capire se verrà ritenuta soddisfacente dalla Famiglia Zhang, che punta almeno a un miliardo di euro. In ogni caso, in attesa di conferme o smentite, seguiranno aggiornamenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

