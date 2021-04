Zhang è rientrato a Milano per fare chiarezza sul futuro nerazzurro. Come riportato da “Sport Mediaset”, per l’Inter è previsto un menù ben preciso. E chi non lo sposa, è fuori

MISSIONI – Le quattro missioni di Steven Zhang dopo il suo ritorno a Milano: 1. l’immissione di nuovi capitali; 2. la vittoria del Campionato Italiano di Serie A con relativa festa Scudetto; 3. il vertice con dirigenti e Antonio Conte; 4. l’incontro con il Sindaco Beppe Sala per il Nuovo Stadio Milano. In ordine di priorità e tempistiche, dalla definizione del prestito-ponte alle strategie future, passando per il nuovo main sponsor al posto di Pirelli, come previsto da tempo.

LINEE GUIDA – A ciò si aggiungono le cinque linea guida per il futuro dell’Inter: 1. il contenimento dei costi; 2. l’abbassamento del monte ingaggi; 3. il mercato in auto-finanziamento; 4. la conferma dei big (a partire da Lautaro Martinez, ndr – vedi articolo); 5. il ringiovanimento della rosa. Chi accetta la nuova linea imposta da Zhang, resterà all’Inter. Gli altri, invece, andranno via a fine stagione. Sarà un mese – probabilmente due – di fuoco in casa Inter.