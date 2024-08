Zezé vuole l’Inter, ma il Nantes fa muro: rifiutata una nuova offerta!

All’Inter piace Nathan Zezé, giovane difensore francese del Nantes. Il club transalpino ha appena rifiutato un’offerta importante dai nerazzurri.

OFFERTA – L’Inter prova a fare sul serio per Zezé, tanto da far recapitare un’offerta allettante al Nantes, suo club di appartenenza. Come riferiscono i colleghi francesi di Foot Mercato e in particolare il collega Santi Aouna, il club canarino ha rifiutato 15 milioni di euro dall’Inter. La richiesta è di venti. Ma il giocatore, classe 2005, spinge per raggiungere l’Inter e giocare in Serie A. Come riferisce il media transalpino, infatti, Zezé è convinto di potersi ritagliare il suo spazio, nonostante la giovane età e l’alta concorrenza a Milano. Inoltre, in nerazzurro troverebbe anche due suoi connazionali come Benjamin Pavard e Marcus Thuram.

Zezé-Inter, c’è anche la concorrenza dei club inglesi

CONCORRENZA – Al momento, il Nantes ha rifiutato l’offerta dell’Inter, che da alcune settimane ha messo gli occhi sul giovane difensore. Zezé, nella scorsa stagione, ha giocato quattordici volte con la maglia gialla del Nantes tra Ligue 1 e coppa di Francia. Su di lui, occhio anche alla concorrenza inglese. In Premier League, infatti, la disponibilità economica sicuramente non manca sia per accontentare il ragazzo che per fare contento soprattutto il Nantes. Da capire se l’Inter vorrà rilanciare.