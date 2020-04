Zenga: “Inter, perchÃ© Vidal se hai Nainggolan? Lo terrei stretto al Cagliari”

Zenga: “Inter, perché Vidal se hai Nainggolan? Lo terrei stretto al Cagliari”

Condividi questo articolo

Zenga è intervenuto nel corso di “QSVS” su TeleLombardia. L’allenatore del Cagliari, storico ex dell’Inter, ha elogiato Nainggolan auspicando di poterlo trattenere in Sardegna anche l’anno prossimo

NINJA – A Walter Zenga viene chiesto di Radja Nainggolan: «Io non entro nel merito di quello che fa l’Inter, perché devo pensare a quello che fa il Cagliari. Posso dire che ho trovato un ragazzo disponibilissimo a qualsiasi situazione, ma non avevo dubbi. Nainggolan secondo me è un giocatore di grande spessore. Onestamente quando sentivo che c’era una possibilità di prendere Arturo Vidal, la mia prima idea è sempre stata quella di pensare: “Ma se c’hai Nainggolan perché devi prendere Vidal?”. Però questo è un mio personalissimo pensiero. Sono contento di avere Nainggolan con me. Perché per me è un giocatore che fa la differenza. Me lo terrei ben stretto. E ci mancherebbe altro. Cioè, se l’Inter l’anno prossimo volesse lasciarcelo ancora un anno sarei la persona più felice del mondo. Possibilità? Non lo so. La mia idea è fare l’allenatore, esprimere esigenze o pareri. Poi nelle varie situazioni non ci posso entrare. Non mi metto a fare né il manager né il dirigente né il presidente. Assolutamente».