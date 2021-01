Zazzaroni: “Suning, situazione debitoria pesantissima! Inter, Bc Partners…”

Condividi questo articolo

Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni ha parlato di Suning, gruppo cinese che detiene la maggioranza dell’Inter, e di Bc Partners, interessato al club nerazzurro

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Ivan Zazzaroni sulla situazione societaria dell’Inter, nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”. «Suning può lasciare, nel senso che la situazione debitoria e non solo è pesantissima (-35% negli ultimi sei mesi in borsa), per cui stanno pensando di lasciare il controllo a qualcun altro che deve mettere dei soldi. In questo momento Bc Partners è favorito. Però sono discorsi ancora sono molto lunghi. Stanno già al secondo o terzo incontro. C’era stato due mesi fa anche un incontro con un fondo qatariano, che però aveva offerto pochissimo rispetto alla richiesta di 960 milioni. Questo è quanto, poi come fai a dire che vende o non si vende?».