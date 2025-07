Zazzaroni: «Lookman-Inter? Marotta deciso, un giorno nel mirino!»

Zazzaroni ritorna a parlare di Lookman-Inter e fissa anche il giorno che potrebbe risultare decisivo. Beppe Marotta, racconta, non ha dubbi. Ecco il suo ultimo aggiornamento.

LA DATA PER CHIUDERE – Altro giorno, altro aggiornamento da Ivan Zazzaroni per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, tramite Instagram, il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe decidersi precisamente martedì quando ci sarà la riunione in Lega. Ecco la sua spiegazione: «Lookman, la serie. Marotta è deciso: il colpo Lookman è tutto suo, percepisce l’entusiasmo della tifoseria e vuole mettere Chivu nella condizione di aver più soluzioni offensive. Martedì potrebbe essere un giorno importante: è possibile l’incontro con Percassi in Lega. Spero chiudano in fretta e potete facilmente il motivo». Sarà dunque una settimana non banale quella in arrivo. L’Inter dovrebbe optare per un rilancio, che nella testa della dirigenza dovrebbe risultare quello risolutivo per vincere la partita Ademola (vedi articolo). Intanto, da domani inizia il vero ritiro nerazzurro, anche se il raduno è cominciato nella mattinata di ieri. Peraltro, lo stesso DS Piero Ausilio è stato accolto, ieri, da un coro per Lookman (vedi articolo). L’obiettivo, per tutti, è quello di chiudere definitivamente e accogliere il giocatore in squadra.