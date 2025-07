Zazzaroni: «Lookman? Confermato l’incontro di domani. Marotta…»

Zazzaroni registra nuovi aggiornamenti sul fronte Lookman-Inter. L’attaccante nigeriano spinge per vestire la maglia dei vicecampioni d’Europa. Confermato l’incontro di domani in Lega tra Marotta e Percassi e il presidente nerazzurro è disposto ad accontentare l’AD atalantino. Ecco le ultime secondo il direttore del Corriere dello Sport.

NUOVI AGGIORNAMENTI – Ivan Zazzaroni, tramite Instagram, ha dato nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il fronte legato all’attaccante nigeriano. Confermato l’appuntamento di domani in sede alla Lega Calcio: «Lookman, la serie. È confermato l’incontro di domani in Lega tra Marotta e Percassi: quest’ultimo chiede che l’operazione sia definitiva e non un prestito con obbligo. Il presidente dell’Inter è disposto ad accontentarlo. Se 45 milioni non bastano, il resto lo metto io tra Corriere, Ballando, Deejay e qualche evento, a patto che si chiuda. Voglio dedicarmi ad altro. Chivu, oltre a Lookman, vorrebbe Leoni». Dunque, questa potrebbe essere la settimana giusta per definire una volta per tutte il futuro dell’attaccante nigeriano, che spinge per vestire la maglia della Beneamata. Oggi Beppe Marotta parlerà in conferenza stampa durante la presentazione della nuova stagione 2025-26 e sicuramente verrà incalzato da qualche domanda relativa a Lookman e allo stesso Giovanni Leoni. Quest’ultimo è il vero e unico obiettivo per la difesa (vedi articolo).