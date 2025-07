Zazzaroni aggiorna: «Lookman? L’Atalanta cerca il sostituto. Alcuni elementi…»

Zazzaroni aggiorna sull’affaire Lookman-Inter. Il nigeriano ha già parlato con l’Atalanta, che si sta mettendo al lavoro per trovarne il sostituto. Il direttore del Corriere dello Sport dà ulteriori elementi.

AGGIORNAMENTI – Ivan Zazzaroni, colui che per primo ha iniziato a parlare di un forte interesse dell’Inter nei confronti di Ademola Lookman, ha appena aggiornato sulla situazione tramite un post sul suo account Instagram. Ecco cos’ha raccontato il direttore del Corriere dello Sport: «Alcuni elementi in più per ringraziare dell’affetto (sorprendente, visti i trascorsi con tanti interisti) e poi per oggi rallento su Ademola. Lookman, seguito dall’agenzia tedesca Roof, ha già spiegato a Percassi di voler andare all’Inter nel rispetto di una promessa fattagli un anno fa. Si rivedranno. L’Atalanta sta cercando il sostituto all’estero. Unico ostacolo: un club straniero. Calma: Roma non fu fatta in un giorno… Nemmeno da Oaktree».

NOTIZIA IMPORTANTE – Bisogna dunque aspettare. Si tratta di un’operazione non semplice, ma l’Inter ha tutte le carte in regola per andare a prendere il nigeriano dalla Dea e firmare il colpo dell’estate. Il fatto, secondo Zazzaroni, che l’Atalanta stia già cercando un sostituto è sicuramente una notizia positiva, in quanto i Percassi sono ormai consapevoli che l’attaccante andrà via in questa finestra estiva di calciomercato.