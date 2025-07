Zazzaroni: «Incontro per Lookman concluso! Purtroppo si prosegue»

Zazzaroni ha dato aggiornamenti sulla trattativa per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta richiestissimo dall’Inter.

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Il fatidico faccia a faccia tra Beppe Marotta e Luca Percassi, a margine dell’Assemblea di Lega, è appena terminato e Ivan Zazzaroni ha dato gli ultimissimi aggiornamenti sulla faccenda. Tuttavia, a detta sua, la trattativa non si è conclusa ed è destinata a continuare. Ecco quanto raccontato su Instagram: «Incontro concluso: l’offerta dell’Inter resta 40+5 di bonus e Marotta non si spingerà oltre. L’Atalanta non ha fatto il prezzo. La trattativa prosegue… Purtroppo per me».