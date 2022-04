Zaniolo salta la sfida da ex in Inter-Roma. Anche un espulso in panchina

Zaniolo non ci sarà in Inter-Roma sabato alle 18. Il centrocampista, ex pur non avendo mai esordito in prima squadra, non potrà essere a disposizione di Mourinho. Saranno due gli assenti.

ASSENZA PESANTE – José Mourinho dovrà rinunciare a Nicolò Zaniolo in Inter-Roma. Al 71’ della partita tuttora in corso col Napoli (1-0 per i partenopei il parziale) il centrocampista classe ‘99 ha ricevuto un cartellino giallo ed era diffidato. Inevitabile la squalifica per la prossima partita. A Zaniolo l’arbitro Marco Di Bello ha contestato un fallo di mano in un duello con Mario Rui, poi il provvedimento è arrivato per proteste. Restano diffidati Tammy Abraham e Sérgio Oliveira, quest’ultimo già sostituito. Al 77’, dopo un contrasto fra lo stesso Zaniolo e Alex Meret giudicato regolare, Di Bello ha espulso dalla panchina il secondo portiere Daniel Fuzato, pure lui non potrà esserci in Inter-Roma.