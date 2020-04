Zaniolo: “Addio all’Inter? Finito un percorso, la chiamata da Roma…”

Nicolò Zaniolo è stato l’ospite di oggi per “Casa Sky Sport”. L’attaccante della Roma ha parlato anche del suo addio all’Inter, nella quale ha fatto il suo percorso nel settore giovanile, per trasferirsi nella Capitale nell’ambito della trattativa Nainggolan

UN PERCORSO FINITO – Nicolò Zaniolo parla cosi dell’addio ai nerazzurri: «All’Inter ho finito il percorso in Primavera e avevo intenzione di giocare coi grandi. Il mio percorso era finito, ma non mi aspettavo la Roma, magari un’altra squadra meno blasonata. E’ stato tutto casuale, ero in giro e mi è arrivato un messaggio da mio padre che mi chiedeva se ero pronto a partire per Roma. Ero incredulo, ma sono partito con l’inconsapevolezza di quello che avrei trovato. Non avrei mai pensato di dare tutto questo alla Roma. A Roma ho trovato una città fantastica che è in grado di amarti, una società unica con persone fantastiche. A Roma vivo benissimo, le devo tantissimo se non tutto».