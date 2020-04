Zanetti: “Supercoppa 2006 inizio di tutto. Inter, che voglia! Su Mancini…”

Zanetti ha commentato la Supercoppa Italiana del 2006, conquistata dall’Inter contro la Roma con il punteggio di 4-3. Lo storico capitano nerazzurro commenta il successo di quella sera, sottolineando le grandi qualità di Maicon e l’ottimo rapporto con Mancini. Di seguito le sue dichiarazioni su “Inter Tv”

VOGLIA DI VINCERE – Javier Zanetti racconta la conquista della Supercoppa 2006 contro la Roma: «Quell’estate, dopo Calciopoli, arrivano 8 giocatori, cosa ne pensi? Si tornava a giocare dopo tutto quello che era successo. La prima partita con lo Scudetto sul petto e dovevamo onorare questa partita. Anche se di fronte c’era una big come la Roma, con giocatori importanti. Tutti quei nomi che sono arrivati sono pesanti nella nostra storia. Hanno aiutato tantissimo l’Inter in tutti i successi poi conquistati. Maicon e lo spostamento a centrocampo? Con Mancini c’era un grandissimo rapporto. Lui sapeva che potevo giocare dove lui aveva bisogno. Mi era già successo un altro match contro la Roma in cui c’erano tanti infortuni. Io mi sono fatto trovare sempre pronto e penso che da lì sia nato un gran rapporto col mister».

SQUADRA TOP – Javier Zanetti commenta la partita: «E’ stata una partita strana, la Roma era una grande squadra. Nel primo tempo sono andati meritatamente sul 3-0, ma si respirava un’aria da partita non finita. Siamo rientrati negli spogliatoi con rabbia, ma con la voglia di ribaltare. Poi sono entrati Crespo e Maicon che ci hanno aiutato tantissimo a cambiare il risultato. Hernan fece uno dei suoi gol di testa: San Siro è esploso. Poi siamo andati ai Supplementari: potevano vincere pure loro, ma poi sul 3-3 noi avevamo qualcosa in più. Falso nove? Il problema era proprio che non ti davano punti di riferimento e quindi facevi fatica a prenderli. Sia con gli inserimenti che sulle fasce. Spalletti è molto bravo. E’ stata decisiva la nostra voglia di ribaltare e di iniziare con un trofeo: poi si è visto quello che è successo».