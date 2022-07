Zanetti punta la sistemazione: «Sanchez e Vidal possono giocare ad alto livello»

Zanetti dà a Sanchez e Vidal la sicurezza di avere ancora davanti a sé qualche anno di carriera, anche se probabilmente non all’Inter. Parlando con ADN Deportes in Cile, il vice president nerazzurro si è espresso sui due giocatori in uscita dalla rosa di Inzaghi.

IL RAPPORTO – Confronto col Cile per Javier Zanetti: «Ivan Zamorano per me è come un fratello. Grazie al calcio ho avuto la possibilità di conoscerlo, è il padrino della mia prima figlia ed è parte della mia famiglia. Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono due grandi referenti della nazionale cilena e credo che possano ancora giocare a un alto livello».