Zanetti: «Porto? Ottimisti sempre! Inter deve lavorare per un equilibrio»

Javier Zanetti intervistato da Sky Sport dopo i sorteggi di UEFA Champions League (QUI tutte le partite) ha parlato della difficoltà per l’Inter di sfidare il Porto e cosa migliorare, soprattutto dopo Juventus-Inter

ANCORA LAVORARE – Zanetti è fiducioso in vista di Inter-Porto, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League: «Sorteggio positivo? Io di natura sono ottimista sempre, soprattutto quando le cose sono più difficili. C’è grande rispetto per il Porto che se è arrivata prima nel girone significa che hanno meritato e conosco bene Sergio Conceicao. Anche noi possiamo lavorare al meglio per queste due partite, speriamo di essere in forma per queste due partite. Ho visto la partita con l’Atletico Madrid dove il Porto è riuscita a creare tante occasioni. Sarà una partita difficile da creare al meglio. Stiamo prendendo troppi gol e dobbiamo lavorare su quello. Se vogliamo raggiungere un equilibrio dobbiamo migliorare su tutto. Mi aspettavo il Chelsea! Però sfidiamo il Porto che metterà in difficoltà creando tanto».