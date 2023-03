Zanetti: «Porto-Inter? Prima Spezia! Derby ai quarti, se il destino…»

Zanetti, alla festa della sua fondazione, ha parlato dei prossimi impegni contro Spezia e Porto. L’Inter, a detta sua, sarà pronta anche in caso di Derby ai quarti di Champions League

OBIETTIVI MASSIMI − Le parole di Javier Zanetti sul momento dell’Inter e sulla Champions League: «Felice per la fondazione, sono tanti anni insieme e sono contento. Per quanto riguarda l’Inter, abbiamo reagito bene dopo la sconfitta contro il Bologna. Ora ci prepariamo per lo Spezia e poi per il Porto. Bisogna migliorare in trasferta, bisogna trovare la continuità che ci manca. Forse potevamo non perdere tante gare, ma serve sempre lavorare perché è l’unico modo per fare bene. Porto? Ci vorrà un’Inter molto concentrata e determinata. Lì lo stadio sarà molto caldo, però saremo pronti. Vincere con lo Spezia ti permetterà di arrivare in grande forma. Euro derby? Prima pensiamo al Porto, poi quello che vorrà vediamo. Se il destino dice questo saremo pronti. Quarti? Sarebbe molto importante, un ulteriore crescita a quello che stiamo facendo. Abbiamo una grande possibilità. Lautaro Martinez erede? Felicissimo per il percorso che sta facendo, da quando è con noi sta crescendo tantissimo».

