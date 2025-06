Zanetti: «Mondiale per Club? L’Inter vuole essere protagonista. Fiducia in Chivu!»

In attesa di vedere in campo l’Inter, Javier Zanetti si esprime sul Mondiale per Club, che è iniziato proprio nelle scorse ore. Non manca un commento anche sulla situazione legata a Mehdi Taremi e sulla guida di Cristian Chivu.

ASPETTATIVE – Anche Javier Zanetti, insieme al resto della dirigenza nerazzurra, è presente in America per seguire da vicino il percorso dell’Inter al Mondiale per Club. A pochissimo dal debutto al torneo organizzato dalla FIFA, il vicepresidente interista, intervistato da SportMediaset, dichiara: «Quale squadra e quale giocatore mi incuriosisce particolarmente al Mondiale per Club? Ci sono tanti grandi giocatori perché a questo torneo partecipano grandi club. Speriamo che sia un bel torneo».

Zanetti al fianco dell’Inter: il vicepresidente traccia il quadro prima del debutto al Mondiale per Club!

PROTAGONISTI – Javier Zanetti, poi, si focalizza sulla particolare e spiacevole situazione legata a uno dei giocatori dell’Inter: «Mi dispiace tantissimo per quello che sta succedendo con Mehdi Taremi, speriamo che si possa risolvere al più presto. È un problema troppo grande, però vogliamo essere vicini a lui soprattutto in questo momento particolare. Andrò a Los Angeles per unirmi alla squadra, vogliamo essere protagonisti e abbiamo grande fiducia in Chivu. Io lo conosco molto bene, è stato un mio compagno, è una persona per bene. Sono sicuro che farà un grande lavoro». Queste le aspettative di Zanetti sul percorso dell’Inter al Mondiale per Club.