Zanetti: «Mondiale? Abbiamo un obiettivo! Chivu lo conosco bene»

Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del Mondiale per Club. Pupi ha voluto poi commentare l’arrivo di Chivu e non solo.

NUOVO ALLENATORE – Javier Zanetti, intercettato da D Sports, ha parlato del Mondiale per Club che l’Inter affronterà con Cristian Chivu in panchina. Il vicepresidente nerazzurro si è espresso in questa maniera: «È una grande opportunità. Spero che possiamo fare bene anche perché abbiamo cambiamo allenatore. Adesso abbiamo Cristian, che conosco bene. Vogliamo fare le cose bene e questa sarà sicuramente una grande prova per tutti».

ANDARE AVANTI SEMPRE – Zanetti non vuole porre limiti all’Inter: «L’obiettivo è competere. Poi, superare la fase e gironi e poi, man mano che progrediamo, come società puntiamo sempre ad arrivare in finale».

FRANCO MASTANTUONO – Infine, da argentino, Zanetti ha detto la sua sul talentuoso del River Plate. Dopo il Mondiale diventerà un giocatore del Real Madrid. Zanetti non ha dubbi: «Penso che abbia un grande futuro. Ha solo 17 ma ha già una grande personalità. Non è facile giocare per il River Plate e il modo con cui lo fa è davvero naturale. Ora deve affrontare questa nuova sfida, rappresentata da una squadra come il Real Madrid. Gli auguro sinceramente il meglio e spero che abbia una grande carriera».