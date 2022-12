Zanetti: «Milano solidale, da capitano dell’Inter dovevo costruire qualcosa!»

Zanetti ha espresso il suo pensiero sulla città Milano, una seconda casa per lui visti i tantissimi anni all’Inter. Il vicepresidente nerazzurro ha elogiato la solidarietà e l’accoglienza del capoluogo lombardo

BELLA E SOLIDALE − Javier Zanetti ha fatto un piccolo intervento durante la trasmissione ‘Stanotte a Milano’ condotta da Alberto Angela su Rai Uno. Questo il suo pensiero sulla città lombarda: «Milano è una citta a cui sono molto affezionato, ho un forte legame. Milano è accogliente, generosa, c’è una bellezza nascosta molto importante che è la solidarietà. Io sono arrivato dall’Argentina molto giovane e qui ho potuto compiere il mio sogno di diventare capitano dell’Inter. Mi sentivo la responsabilità e il dovere di costruire qualcosa, per questo ho costruito la fondazione Pupi che aiuta tantissimi bambini in Argentina. So che a Milano ci sono tante associazioni che aiutano i più deboli, per questo Milano ha un cuore e enorme e ha una grande solidarietà. Ricordatevi non c’è nessuno così forte che possa farcela da solo e nessuno così debole che non possa essere aiutato».