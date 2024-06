Zanetti: «Lautaro Martinez? Non avevo dubbi! Inter, ora il futuro»

Nuova intervista di Zanetti, che nelle ultime settimane più volte ha fatto da portavoce dell’Inter. Il vice president, parlando al sito Calciomercato.com, ribadisce come per Lautaro Martinez il rinnovo sia cosa fatta.

LA CERTEZZA – Javier Zanetti è sicuro: Lautaro Martinez rinnova con l’Inter. La sua tranquillità: «No, non ho mai avuto il dubbio perché conosco bene Lautaro e so che insieme alla sua famiglia sta tanto bene a Milano, dove è amatissimo dai tifosi. Poi esistono le trattative e ci può stare che ognuno abbia le proprie pretese, ma poi in definitiva si rientra a casa e si riflette sempre sulla cosa più giusta da fare e io sono sempre stato convinto che Lautaro prendesse la strada corretta, riflettendo anche sugli sforzi che ha fatto l’Inter per potergli proporre questo contratto. Così è stato, si è arrivati a un accordo e siamo contenti tutti, l’Inter, Lautaro e i tifosi. Adesso bisogna solo guardare al futuro. Ho seguito tanto Piotr Zielinski perché mi piace molto come centrocampista e credo che ci possa dare una grande mano».

SCELTA PROPRIA – Zanetti ricorda come trattava lui i rinnovi con l’Inter, con più tranquillità di Lautaro Martinez: «Bastava niente, bastava parlarsi da uomini con il presidente e si trovava subito un accordo perché c’è sempre stata da parte di entrambi la voglia di continuare insieme. Per quanto riguarda le cifre, se ne occupava il mio procuratore, ma anche per quelle è sempre bastato poco per metterci d’accordo. Perché i soldi per me non sono mai stati un problema e non lo saranno mai. Le parole di Diego Milito a Madrid? È vero che gli abbiamo detto che non era il momento perché bisognava festeggiare la Champions League. Ma siamo fratelli, siamo talmente amici che lui capì subito e si scusò».

Da Zanetti a Lautaro Martinez: prosegue l’Inter argentina

L’ORGOGLIO – Zanetti è all’Inter dal 1995, prima come giocatore (e capitano) poi come dirigente. Un qualcoas che ricorda spesso: «Vince la soddisfazione per l’aver fatto una bellissima carriera in un club che è diventato la mia famiglia, per l’aver rappresentato l’Inter in qualsiasi parte del mondo e per aver reso felice, insieme ai miei compagni, milioni di tifosi interisti. Mi vengono in mente tutti questi momenti. Il tempo va troppo veloce, forse non te ne rendi conto quando scorre mentre giochi. Io glielo dico sempre ai tanti ragazzi che arrivano all’Inter, di godersi ogni momento e ogni istante, soprattutto gli allenamenti in Pinetina, perché è li che si cucina tutto quello che poi porta al raggiungimento degli obiettivi. Quei momenti li non tornano indietro ed è in quei momenti che un calciatore può veramente sentirsi felice».

Fonte: calciomercato.com – Pasquale Guarro