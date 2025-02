Zanetti: «Lautaro Martinez uno dei migliori al mondo! Vi dico una cosa su Nico Paz»

Nel corso di una lunga intervista rilasciata sui canali di ESPN, l’attuale vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di alcuni giocatori nerazzurri che stanno facendo la differenza.

PASSATO – Javier Zanetti, ex bandiera e attuale vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN. Tra i tanti temi toccati, anche alcuni passaggi sulla sconfitta contro la Juventus e le situazioni in casa Inter. Queste le parole del vicepresidente nerazzurro: «Siamo contenti di aver deciso di acquistare Lautaro Martinez quando lo abbiamo preso. Quando si compra un giovane, bisogna valutare il suo potenziale su un arco di quattro o cinque anni. Il capitano non ci ha sorpreso, abbiamo considerato ciò che aveva già mostrato, e ogni anno ha continuato a migliorare. Dimostra sempre un grande senso di appartenenza, penso che sia tra i migliori nove al mondo».

Zanetti elogia Dumfries e Dimarco! Parole al miele per loro

FUTURO – Javier Zanetti poi, ha parlato della presenza all’Inter di Federico Dimarco e di Denzel Dumfries: «Da quando sono con noi, hanno dimostrato grande personalità e continuità. Dimarco ha un piede che pochi giocatori in quella posizione hanno e ha il vantaggio di essere cresciuto nel nostro vivaio. Siamo molto contenti del livello di entrambi. Nella Selección mi piacciono tutti e quattro i laterali, che hanno caratteristiche diverse. Nico Paz? Sta giocando bene a Como, vicino a casa. Così come Soulé. Con Pablo ho dormito insieme durante un Mondiale».