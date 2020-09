Zanetti: “Lautaro Martinez felice all’Inter: resta con noi! Su Messi…”

Javier Zanetti

Zanetti ha parlato a lungo ai microfoni di FOX Sports. Il Vice Presidente dell’Inter sottolinea l’importanza di Lautaro Martinez e la crescita in nerazzurro, trattenendolo a Milano. Dichiarazioni chiare anche su Lionel Messi che non è mai stato una possibilità concreta

CHIAREZZA SUL MERCATO – Javier Zanetti ha fatto il punto della situazione sull’attaccante ex Racing: «Il Presidente è molto contento di Lautaro. Quando si fa un’operazione in ingresso prendendo un calciatore come lui, speri insieme al Direttore Sportivo che cresca bene. Oggi è un grande attaccante. Sta facendo bene ed è importante per l’Inter come per la Nazionale argentina. Credo quando hai un giocatore come lui, molti club lo vogliano, non solo il Barcellona. Lautaro Martinez sta in un gran club come l’Inter in cui lo vedo felice. Il calcio italiano è complicato e lui sta facendo bene. Sta facendo il percorso corretto con noi. Fa parte del nostro presente e futuro: fa parte del patrimonio dell’Inter, come Lukaku, Sensi, Barella e Bastoni. Per ora resta con noi».

ZERO POSSIBILITA’ – Javier Zanetti ha chiarito anche sulle possibilità dell’Inter per Lionel Messi: «Per quello che è successo con la pandemia da Covid-19, per noi non c’è mai stata possibilità. Convocazioni? Ho parenti e amici in Argentina, ora la situazione in Sudamerica è molto complicata, ma se Lautaro dovesse essere convocato andrà. Mercato? Per noi il percorso è cedere per poi comprare. Non abbiamo vinto, ma la stagione passata è stata molto buona. Siamo contenti di continuare con Antonio Conte. Siamo arrivati secondi in campionato e in Europa League, speriamo di fare bene nella prossima stagione. Clausola da 111 milioni? Quando c’è una clausola, viene un club e paga hai poco da fare. Ora però Lautaro è felice all’Inter e io lo noto quando un calciatore è felice o no. Messi ha detto ora che non era felice al Barcellona. Lui significa molto per il Barcellona e viceversa».