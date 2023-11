Zanetti: «Lautaro Martinez come me? Me lo auguro! Juventus…»

Zanetti ha parlato di Lautaro Martinez e del suo rinnovo di contratto con l’Inter, nonché del prossimo match di campionato contro la Juventus. Pupi così in occasione della presentazione del libro ‘Un legale mondiale’

MERITA TANTO − Javier Zanetti ha parlato de Toro: «Lautaro Martinez merita tutto quello che sta vivendo, giocatore importantissimo. Nostro capitano, speriamo possa essere determinante anche in Juventus-Inter. Come me? Ognuno ha la sua personalità e faccia il proprio percorso, me lo auguro. La mia storia con l’Inter è stata fantastica e mi piacerebbe tantissimo che Lauti sia felice come lo sia stato io all’Inter. Rinnovo? Lo ha detto anche Beppe, siamo una squadra molto unita anche fuori dal campo, si pensa sempre al bene dell’Inter. Lautaro è un presente molto importante per noi e quando si andrà a parlare del rinnovo ci sarà la convinzione di tutti per poter continuare insieme».

PROPRIETÀ − Poi Zanetti si esprime sulla società: «Sono cambiate tante cose, il calcio si è evoluto. Steven ha voglia che l’Inter rimanga competitiva ad alti livelli, in questi anni abbiamo tutti lavorato per questo. Il campo lo ha dimostrato. L’intenzione c’è sempre, le nostre competenze per metterci a servizio della proprietà. Il calcio è innovativo, l’importante è che non si perda mai l’essenza e l’entità dell’Inter».

DERBY D’ITALIA − Ancora Pupi Zanetti sulla partitona in arrivo: «Juventus-Inter sempre partita molto sentita, perché sono due società con una grande storia. Sono state sempre rivali, noi prepareremo la partita come abbiamo preparato quelle precedenti. Non si tratta di temere, sappiamo che affrontiamo una squadra che sta bene come noi, due squadre che vogliono rimanere ancora in alto. Scudetto? Il nostro obiettivo è quello di essere sempre competitivi e di rimanere in alto, sappiamo che ci sono anche altre squadre che lottano per lo stesso obiettivo. E speriamo di avere continuità per arrivare al meglio nelle fasi finali».