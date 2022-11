Zanetti: «Juventus-Inter sentita. Ottavi meritati, avanti. Conte e Skriniar…»

Zanetti ha parlato ai microfoni de ‘Il Giorno‘ concentrandosi sull’attesa sfida di domenica contro la Juventus nonché sul passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Conte possibile avversario e occhio al futuro di Skriniar. Così il vicepresidente dell’Inter

CHAMPIONS LEAGUE − Javier Zanetti entusiasta del percorso europeo dei nerazzurri e non si pone limiti: «Settimana importante al di la della sconfitta, credo che la squadra abbia affrontato la partita col Bayern nel migliore dei modi. La cosa più importante è che ci siamo qualificati meritatamente. E adesso vogliamo continuare avanti. Arriveranno gli ottavi e non sappiamo ancora chi sarà l’avversaria però io credo che l’Inter ha una sua propria identità e cercherà di portarla avanti sempre. Tottenham di Conte da evitare? No, io credo che a questo punto dobbiamo affrontare chiunque squadra. Di sicuro Antonio lo conosciamo bene e ci conosce bene. Penso che per noi è fondamentale continuare con il nostro percorso che è un percorso che è sempre di crescita e vogliamo andare avanti in questa Champions League».

DERBY D’ITALIA − Poi Zanetti si concentra sull’attesa gara di domenica sera: «Juventus-Inter non come una volta? Penso che c’è sempre questa grande rivalità per la storia di entrambi i club e sarà così anche domenica. Una partita per noi, e anche per loro, molto sentita che entrambi vogliamo vincere e speriamo che sia una partita dove non ci saranno polemiche, che si parli di calcio e che vinca il migliore».

CAPITAN FUTURO − Piccola chiosa sul possibile prossimo capitano nerazzurro, così Zanetti: «Skriniar capitan futuro? Penso di sì, non so se il nuovo Zanetti. Però Skriniar credo sia un profilo adatto per poter essere un grande capitano».

L’intervista completa realizzata dal giornalista Giulio Mola con la collaborazione di Mattia Todisco si trova del giornale.