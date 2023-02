Zanetti ironizza: «Messi all’Inter? Complicato, mi sembra un po’ costoso!»

Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato di Leo Messi che oggi ha vinto il premio come miglior giocatore Fifa. L’ex leggenda nerazzurra ha risposto così alla possibilità di vedere ‘La Pulce’ a Milano

IRONIA − Javier Zanetti, intervistato da Espn, ha parlato di Messi facendo ironia anche sul possibile arrivo all’Inter. Le sue parole: «Per me è l’essenza del calcio e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. Quando abbiamo vinto il Mondiale, sono entrato in campo e ho abbracciato Leo ringraziandolo così come tutta la squadra. Messi all’Inter? Non penso, è complicato. Mi sembra un po’ caro».