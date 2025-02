Zanetti: «Inter vuol dire onore! Un ricordo indelebile contro la Roma»

Zanetti è il protagonista della nuova puntata di “Capitani”, il format di Inter TV realizzato insieme a DAZN. L’ultimo era stato Beppe Bergomi.

FASCIA DA CAPITANO – Javier Zanetti ha espresso tutta la sua gioia raccontando il momento della consegna della fascia da capitano: «Essere con Giacinto Facchetti, che il primo giorno mi ha aspettato in terrazza Martini alla presentazione, mi ha fatto capire cosa voleva dire difendere la maglia dell’Inter. Lo Zio (Bergomi, ndr) che mi ha dato la fascia quando lui ha smesso. Mi vengono in mente anche Picchi che è stato un grandissimo difensore e un grandissimo capitano. Essere interista vuol dire onore, vuol dire essere fiero di una maglia che ha difeso per tanto tempo e io posso dire che mi sono innamorato dell’Inter non dopo una vittoria ma dopo una sofferenza e per me questo è un valore unico».

Dal Sud America in Europa, nuova vita a Milano!

ARRIVO A MILANO – Javier Zanetti poi parla del suo trasferimento in Italia, precisamente a Milano: «Non nascondo che avevo paura, incertezze, ero molto giovane e in quel momento non sapevo se fossi pronto e preparato per questa grande sfida. L’impatto con l’Inter fin dall’inizio è stato un impatto positivo perché l’amore, l’affetto dei tifosi, la famiglia Moratti è scattato subito».

UN RICORDO INDELEBILE – Javier Zanetti non dimentica il gol realizzato contro la Roma: «Quella partita me la ricordo benissimo perché prima di aver segnato quel gol importantissimo la Roma sbaglia il 2-0, che era partita chiusa. Mi ricordo la palla in aria e soprattutto Totti da dietro o De Rossi che non possono fermarmi e per fortuna anche lì la palla è entrata. Quel gol lì è stato fondamentale per vincere quel campionato».