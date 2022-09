Zanetti: «Inter, non l’inizio che ci aspettavamo. Inzaghi? No, problema di tutti!»

Javier Zanetti, a margine dell’evento legato al festival dello Sport di Trento, ha parlato del momento di difficoltà della squadra, sottolineando come la colpa non sia solo del gruppo o di Simone Inzaghi ma di tutta l’Inter.

MOMENTO NO – Javier Zanetti analizza l’inizio di stagione: «Gli obiettivi sono ben chiari, di sicuro non è l’inizio che ci aspettavamo però dobbiamo ragionare con una visione ampia. Adesso ci sarà un ciclo di partite importanti e dobbiamo dare delle risposte. Dispiace che sono in pochi ad allenarsi al momento, però quando ci saranno tutti ci sarà questo tour de force fino a novembre. Abbiamo bisogno di tutti i componenti dell’organico perché avendo così tante partite così sono importanti. Voci su Inzaghi? Le voci sono solo esternamente. Internamente il gruppo è sempre stato coeso, l’importante è lavorare. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più perché nulla è compromesso. ».

PROSSIMI IMPEGNI – Continua Zanetti parlando della prossima sfida di campionato: «Con la Roma sarà una partita importante, José ha dato la sua impronta. La prepareremo al meglio come abbiamo sempre fatto, cercando di migliorare subito. Servono prestazioni di grande maturità e personalità. Non è un problema solo di giocatori o di Simone Inzaghi, ma di tutti».