Zanetti: «Inter, meriti lo status di big! Innesti importanti di mercato»

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN. Il leggendario capitano nerazzurro ha raccontato la felicità per la seconda finale di Champions League raggiunta dalla squadra in tre anni. Zanetti commenta anche le prestazioni di Lautaro Martinez e di Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate ricercato da molti grandi club.

PERCORSO CHAMPIONS LEAGUE – Javier Zanetti, intervistato da ESPN, ha raccontato la sua soddisfazione per la finale di Champions League raggiunta dall‘Inter. Il vice presidente nerazzurro sottolinea la forza del gruppo, capace di non mollare fino all’ultimo minuto contro il Barcellona: «Dopo il 3-2 del Barcellona tutti pensavamo sarebbe finita così. Ma il cuore di questa squadra che ci ha creduto fino all’ultimo. Molti giocatori erano stanchi, ma la forza di questo gruppo è andato al di là di ogni aspettativa. Tutti hanno risposto benissimo, l’esperienza ha avuto la meglio, il calcio certe volte regala emozioni inaspettate e ripaga sempre una squadra che ci ha creduto fino all’ultimo: vedi il gol di Acerbi, ma anche la grande prestazione di Sommer con delle parate incredibili, come quella sul tiro di Yamal».

STATUS – Zanetti sottolinea come l’Inter sia tornata ormai stabilmente tra le migliori squadre in Europa: «Dopo la finale persa contro il Manchester City, l‘Inter è diventata una squadra rispettata in Europa, merita questo status. Il percorso europeo di questa stagione lo certifica: nella fase “campionato” abbiamo fatto bene contro Arsenal, Manchester City e Bayer Leverkusen. Poi i quarti contro il Bayern Monaco e il Barcellona in semifinale: l’Inter è stata sempre protagonista! Meritando l’accesso alla fase successiva».

Zanetti elogia il cuore di Lautaro Martinez, e allontana le voci di mercato su Mastantuono

CAPITANO – Da capitano a capitano, Zanetti elogia l’attaccamento alla maglia di Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro ha stretto i denti per esserci nel ritorno contro il Barcellona: «Lautaro non sapeva se ce l’avrebbe fatta a recuperare in tempo, piangeva quando è finita la partita. Ha dimostrato di avere un grande cuore. Lui è il nostro capitano e il nostro leader rappresentativo insieme a Thuram formando una coppia fortissima. Anche Taremi ci ha dato una mano, contro il Barcellona è entrato benissimo, in un momento difficile della partita».

MERCATO – Infine il vice presidente dell’Inter allontana le voci che vedono i nerazzurri tra le contendenti per assicurarsi Franco Mastantuono, giovane talento argentino del River Plate. I Millonarios sarano avversari dell’Inter nella fase a gironi del Mondiale per Club: «Adesso siamo tutti ancora sull’onda dell’entusiasmo per quello che è successo, ma arriverà presto il momento di sederci e cominciare a pianificare quella che sarà la prossima stagione. Con l’esperienza accumulata in tutte queste partite che abbiamo giocato, e che l’Inter continuerà a giocare, ci saranno sicuramente degli innesti. E probabilmente arriverà anche qualche giocatore importante. Mastantuono un giocatore che chiunque vorrebbe, giocherebbe molto bene in qualsiasi squadra. Per l’Inter è un profilo costoso. Il River sta facendo un ottimo lavoro, ma non so per quanto tempo potrà goderselo».