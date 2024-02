Zanetti: «Inter, mai accontentato! Alcune cose non hanno prezzo»

Zanetti non perde mai occasione per sottolineare quanto il suo legame con l’Inter sia forte da sempre. Il vice capitano dell’Inter ed ex storico capitano, ospite del podcast BFF – Best Friend Florencia, racconta un po’ del suo arrivo a Milano e dei motivi che lo hanno portato a rifiutare offerte importanti

NUOVA TAPPA – Javier Zanetti ha un legame lungo e importante con l’Inter dove è passato dal campo alla scrivania in un batter d’occhio: «È stata una carriera lunga. Più che uno shock è stato un grande cambiamento perché si chiude una tappa e ne inizia una completamente diversa, io prima di tutto felicissimo perché proseguiva questo legame con l’Inter ma non volevo essere solo un dirigente sportivo ma avere una visione più ampia. Io mi mettevo al tavolo con altri dirigenti che parlavano inglese e di marketing e quindi mi sono dovuto preparare. Mi sono iscritto alla Bocconi, ho iniziato a fare un percorso manageriale. Ora mi sento preparato grazie al percorso fatto in Università».

PASSIONE IN COMUNE – Zanetti condivide una enorme passione con l’Inter: «Anche in sede si respira passione. Io la passione la porto fin da bambino, dal mio quartiere argentino dove mio padre e altri vicini di casa hanno fatto questo campetto e da lì è nata questa passione per il calcio. 50 anni? Un numero importante però sono arrivato a questa tappa con tanta felicità. La mia famiglia, vedere crescere i miei figli, la nostra fondazione che cresce con noi. Tante soddisfazioni personali».

ARRIVO – Zanetti ripercorre poi il suo arrivo a Milano nel 1995: «È stato tutto molto veloce. Io dal Banfield sono arrivato subito all’Inter, è stato un cambiamento grandissimo sia per me che per i miei genitori che per la prima volta prendevano un aereo. Arrivare in un nuovo Paese con un’altra cultura e un’altra lingua, è stato un cambiamento enorme. Il mio primo ricordo è stata la presentazione sotto il diluvio, ma posso dire che ha portato molto bene. E quello è stato il mio primo impatto con Milano».

DECISIONE MIGLIORE – Zanetti poi non ha alcun dubbio sulle importanti offerte rifiutate per rimanere all’Inter, anche in anni complicati: «Se ho l’impressione di essermi accontentato? Io sono felicissimo di aver preso la decisione di rimanere, perché la mia carriera all’Inter l’ho vissuta in pieno. È stata una storia d’amore. Io mi sono innamorato subito di questo senso di famiglia che c’è all’Inter, dei suoi valori. Andando altrove magari potevo guadagnare di più però non avrei avuto quello che ho trovato qui: amicizie, persone, le maniere della gente che mi sta intorno. L’affetto e l’amore nei miei confronti: quello non ha prezzo».