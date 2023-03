Zanetti: «Inter è famiglia, amore! El Tractor? Vi dico. In cantiere, papà…»

Javier Zanetti, leggenda nerazzurra in campo e oggi vicepresidente dell’Inter, si è raccontato a 360° sul podcast sudamericano Que Mola. Pupi ha ripercorso la sua storia da calciatore, il suo arrivo a Milano non dimenticando valori e famiglia

INIZI − Zanetti ricorda le origini: «Se penso a quella che è stata la mia infanzia, ho ricordi bellissimi. Fin da bambino correvo dietro ad un pallone e sognavo di diventare giocatore professionista. Mi porto dal mio paese e dal mio quartiere tutte le cose belle successe. Valori importanti che mi tengo stretto e mi porto ovunque. Independiente? Tifoso sempre, ci arrivai attraverso un torneo che giocavamo nel mio quartiere dove i dirigenti mi videro e mi portarono lì. Ho fatto le giovanili, l’esordio avviene nel Talleres, poi vado al Banfield in Serie A e dopo questi due anni questa chiamata inaspettata dell’Inter. E’ stata la mia grandissima opportunità per arrivare al vostro calcio e affrontare tantissimi campioni. Da sempre ho indossato la 4, che era libera. Passato momenti indimenticabili, per me l’Inter è famiglia, amore, casa mia. Essere legato ancora adesso è molto importante per me».

COSA RAPPRESENTA − Così Zanetti sul suo arrivo all’Inter: «Non potevo immaginare che durasse tutta la mia carriera, sapevo che arrivavo in una grande società con una storia dietro grandissima. Volevo lasciare la mia impronta, era un salto grandissimo dal Banfield all’Inter. Doveva però dare tutto affinché l’Inter potesse apprezzare le mie qualità. All’Inter grande storia argentina ma anche di altri paesi, il suo nome lo dice ben chiaro FC Internazionale. Lo Zio Bergomi mi ha aiutato tantissimo, mi fece integrare subito, mi ha raccontato la storia dell’Inter. Batistuta e Crespo come anime argentine? Due grandi attaccanti, tra i più importanti della storia del calcio argentino. Diversi, il primo con una forza fisica incredibile, il secondo di un’intelligenza clamorosa».

LEGGENDE E SOPRANNOME − Sull’Argentina, le parole di Zanetti: «Tre migliori di sempre dell’Argentina? Messi, Maradona e Kempes, lui è stato artefice del Mondiale del 1978. Soprannome El Tractor? Nato in Argentina da un telecronista perché diceva che quando partivo ero un trattore che nessuno poteva fermarmi. Gli allenamenti mi hanno aiutato tantissimo, erano la cosa più importante. Continuo ad allenarmi anche ora».

PERSONAGGI − Zanetti racconta Ronaldo e l’anno in cantiere: «Ronnie è stato uno dei giocatori più con cui ho mai giocato. Straordinario, quando arriva all’Inter dal Barcellona era nel periodo migliore. Giocatore devastante sia negli allenamenti che durante le partite. Angelillo? Mi ha visto e identificato il mio profilo come un giocatore dell’Inter, lo ringrazierò sempre. Grazie a lui, Suarez io sono arrivato in questa società. Cantiere? Mio padre faceva il muratore e io durante un anno l’ho aiutato. E’ stato uno degli anni più belli della mia vita, lì ho capito i veri valori della vita e come i miei genitori a me e a mio fratello non ci hanno fatto mai mancare nulla».

GRUPPO − Zanetti conclude in bellezza: «Gruppo triplete? Mourinho sarà sempre per me una persona importante che va oltre il rapporto calcistico. C’è ancora un rapporto molto forte, ci sentiamo sempre. L’inno Pazza Inter? Momento di divertimento e farla tutti insieme è stato un momento incredibile. Ringrazio Scarpini per la telecronaca molto emotiva e hanno deciso poi che Pazza Inter inizi così».